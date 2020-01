La UdL estudia trencar amb l'empresa que va rebutjar una alumna amb hijab

La Universitat de Lleida (UdL) es planteja trencar el conveni que manté amb una empresa privada del món de la sanitat d'Igualada que va fer fora una alumna de pràctiques per portar hijab. La jove, estudiant de quart curs d'Infermeria del campus de la capital de l'Anoia, ha fet una denúncia pública d'una situació que considera discriminatòria. La universitat li fa costat «perquè el nostre codi ètic ens diu que no podem diferenciar per motius de gènere o de religió», segons ha explicat la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, Montserrat Rué, a Regió7.

De moment, la UdL no ha trencat el conveni amb el centre on es duien a terme aquestes pràctiques perquè «tenim dos estudiants que ara hi estan fent pràctiques i en tenim dos més per al proper trimestre, i no volem perjudicar-los». De totes maneres, Rué ha estat clara: «Si no hi ha rectificació per part del centre on els alumnes fan pràctiques, no es renovarà el conveni i, si és així, ho farem públic».

Rué ha explicat a aquest diari que hi ha solucions perquè els alumnes puguin fer pràctiques d'infermeria amb hijab, perquè, si el que cal és resoldre els problemes d'esterilització de la roba que fa servir l'alumne, hi ha alternatives. En aquest cas concret, la noia, futura infermera, hauria estat disposada a portar un mocador de color blanc o del color de l'uniforme que té l'empresa. La UdL va resoldre el conflicte des del punt de vista formatiu facilitant a l'alumna un nou centre per completar el seu període de pràctiques.

La vicerectora ha explicat que, segons la versió de la jove, de nom Nisrine, l'empresa va dir-li que el seu reglament intern no permetia que persones amb símbols religiosos treballessin a les seves instal·lacions, però quan l'alumna els va demanar que li mostressin el reglament on s'especificava aquesta discriminació, la direcció del centre no l'hi va ensenyar.

És la primera vegada que la UdL s'ha trobat un problema de discriminació en el seu campus d'Igualada. En aquest moments, a Igualada hi ha la cinquena generació d'estudiants d'Infermeria. La jove forma part de la segona generació d'alumnes que van iniciar el grau des de la represa dels estudis d'Infermeria. Rué tampoc tenia coneixement que hi hagués hagut un precedent per una situació semblant en qualsevol altre campus. De moment, ni la univeritat ni la noia no han volgut fer públic el nom de l'empresa.

L'alumna es va posar en contacte amb l'entitat Es Racismo, des d'on s'ha donat a conèixer els fets. Segons l'entitat, a la jove se li va donar l'ultimàtum d'un dia per l'altre, de manera oral i sense cap mena de suport per escrit. La víctima els va explicar que altres dones musulmanes que treballen allà se'l treuen, però que ella no volia fer el mateix. Responsables del centre li van dir que, malgrat estar contents amb la seva feina, si no se'l treia, no hi podria seguir. La mateixa entitat assegura que la jove treu bones notes i que anteriorment havia estat en centres d'altres comarques i mai havia tingut cap problema similar.

Els estudiants d'Infermeria del Campus d'Igualada tenen pràctiques en empreses públiques o privades del món de la sanitat des del primer any del grau.