Igualada tindrà un espai de record dedicat als nadons que no arriben a néixer

L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat la creació d'un espai dedicat al dol perinatal, perquè les famílies que han perdut un nadó durant la gestació tinguin un lloc de record. El lloc també està decidit, al costat de l'entrada del recinte del cementiri nou. La previsió, segons ha explicat el regidor d'Entorn Comunitari i Cooperació, Fermí Capdevila, és que aquest espai estigui obert al voltant del 15 d'octubre, que és el Dia Mundial de la Pèrdua Perinatal.

Capdevila va explicar ahir que la iniciativa es tira endavant arran d'una proposta de l'Associació Little Stars de la Catalunya Central, que dedica la seva activitat a donar suport a les famílies que han passat el tràngol de perdre nadons que han nascut sense vida o que han mort just després de néixer. Capdevila ha manifestat que «Igualada ha de ser sensible al dolor d'aquestes famílies, que han de passar un dol gairebé invisible per a la societat».

La capital de l'Anoia se suma, doncs, a altres municipis com Sant Cugat, Cervera, Torelló o Arenys de Mar, que també han incorporat als seus cementiris aquests espai de dol perinatal. Segons l'Idescat, l'any 2018 a Catalunya van morir tres nadons per cada mil naixements, tot i que si la gestació és de poques setmanes no hi ha obligació de notificar-ho.

Calaf és el precedent en aquest tipus d'espais per recordar els nadons que es perden durant la gestació. Hi dedica un espai al cementiri municipal des del 2017. L'Espai Empremtes va ser un projecte pioner a Catalunya per tenir aquest record, que ha estat impulsat per dues calafines, i que vol ser un punt per anar a fer el dol, reflexionar o deixar-hi flors. La iniciativa calafina va tenir la col·laboració de l'Ajuntament de Calaf i l'Associació Bitxets 14.

«Espai Empremtes es va presentar com un lloc per facilitar el dol, un lloc de suport i confort per les pèrdues gestacionals. L'espai de Calaf se simbolitzarà amb una olivera i una placa, on es pot llegir «En record dels nens i nenes que, sense arribar a néixer, han deixat la seva empremta».