Castellolí aprova un pressupost per a aquest any 2020 d'1,28 milions d'euros

El ple de l'Ajuntament de Castellolí va aprovar dijous el pressupost municipal per a l'any 2020, que suma un total d'un milió vint-i-vuit mil euros. D'entre les novetats destaquen la renovació de la flota de vehicles de la Brigada municipal, que incorporarà una furgoneta elèctrica, la millora de diversos camins a través del pla de prevenció d'incendis amb una partida d'11.000 euros, la portada d'aigües a dues masies que encara no tenien abastament amb una partida de 40.000 euros, un increment de la inversió en comunicació per poder projectar el potencial municipi arreu del territori, i una aposta per la digitalització gràcies a l'augment de la partida per a equipament informàtic.

El nou pressupost, que ha estat aprovat amb els cinc vots a favor de l'equip de govern i una abstenció del regidor de l'oposició, inclou també una millora de la se-nyalització viària per a la seguretat de les persones amb la instal·lació d'un senyal lluminós al centre del municipi que detecta la velocitat del vehicle en temps real perquè no se superin els 30 km/h. L'equip de govern ha explicat que es tracta d'un pas previ a l'objectiu final de convertir el centre del poble en una zona de vianants, un projecte que també està previst al pressupost en una primera fase, gràcies a un acord amb el món universitari perquè els joves estudiants d'arquitectura desenvolupin projectes per convertir l'avinguda de la Unió en una rambla de vianants. Durant el 2020 es farà el concurs d'idees i es preveu que al final del 2021 es pugui desenvolupar el projecte guanyador.

Finalment, del pressupost aprovat també en destaca una partida de 10.000 euros que els mateixos veïns i veïnes decidiran a què destinaran per mitjà d'un procés participatiu. Aquest primer semestre s'establiran les bases del procés i la inversió pressupostària es materialitzarà el segon semestre de l'any en funció de quines hagin estat les propostes guanyadores resultants.

L'alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha explicat que «hi haurà inversions molt potents que podrem fer aquest 2020 al municipi però que no són al pressupost, ja que depenen de línies d'ajuts com els projectes Feder i Puosc, que encara cal concretar amb les administracions». Tot i així, ja es coneix que l'Ajuntament podrà disposar de 300.000 euros d'un ajut Feder de turisme per a la rehabilitació de l'església vella de Castellolí i per acabar de fer l'aixecament arqueològic del castell d'Aulí.