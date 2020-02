Calaf vol introduir el model de masoveria urbana per donar vida a pisos buits

L'Ajuntament de Calaf està estudiant la possibilitat de cedir 8 habitatges de les antigues cases dels mestres com a masoveria urbana, amb la idea que els futurs llogaters facin el manteniment dels pisos.

S'ha dut a terme un estudi de viabilitat per la gestió. També s'està treballant per aconseguir una subvenció de la Diputació per realitzar millores als habitatges per a l'eficiència energètica i pode fer les adequacions bàsiques a dues de les cases

El municipi de Calaf pateix la problemàtica de la manca d'oferta d'habitatges de lloguer a preus assequibles i socials, fet que contribueix a la marxa del col·lectiu de gent jove a altres municipis de la comarca i província.

Dels vuit habitatges de les casetes dels mestres, dos es troben rehabilitats i cedits a tercers. Mentre que els altres sis requereixen actuacions de rehabilitació, es troben desocupats i podrien ajudar a ampliar el parc d'habitatges.

En aquest línia, des de la regidoria d'Habitatge es va sol·licitar a l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona realitzar un estudi de viabilitat per la gestió en règim de masoveria urbana en lloguer assequible i lloguer social de les casetes dels mestres.

L'estudi ja s'ha entregat i recull totes les consideracions arquitectòniques, juridicopatrimonials, econòmiques i de gestió per tal de poder-lo tirar endavant amb garanties. D'altra banda, també s'ha sol·licitat una subvenció a la Diputació per realitzar mesures d'eficiència energètica i adequacions bàsiques.

La masoveria urbana inclou que el pagament del lloguer es realitza mitjançant el treball.