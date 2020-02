Collbató supera el 80% de reciclatge amb l'arribada del sistema porta a porta

El canvi del sistema de recollida de brossa i l'entrada en servei del sistema porta a porta ha fet créixer de manera molt notable la brossa seleccionada. L'equip de govern en fa un balanç molt positiu.

La implantació de la recollida selectiva porta a porta de les 5 fraccions ha fet que la recollida selectiva hagi augmentat del 60 al 80%. Al mateix temps s'ha reduït la fracció resta gairebé a la meitat, del 40 al 20%.

El govern local destaca la col·laboració de la població i assenyala que s'està aconseguint donar compliment als objectius marcats per la normativa comunitària. L'objectiu, de totes maneres, és millorar els resultats de recollida selectiva de totes les fraccions, tant en quantitat com en qualitat, i al mateix temps coresponsabilitzar aquella part de la ciutadania que fins ara no participava correctament en el servei de recollida selectiva.

En un segon terme, un altre dels objectius és millorar l'aspecte dels carrers amb la retirada dels contenidors de la via pública i la recuperació de nous espais per a la ciutadania. Aquest primer any el porta a porta ja ha començat a donar els seus fruits. Fins al 2018, Collbató era uns dels municipis de Catalunya amb més bons índexs de recollida selectiva.