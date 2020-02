La UdL canvia el contracte de pràctiques a empreses per garantir la llibertat religiosa

La noia que va fer la denúncia perquè no la deixaven fer pràctiques amb el vel islàmic ARXIU PARTICULAR

El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat en la darrera reunió exigir un compromís d'igualtat i no-discriminació a les empreses que acullin alumnes en pràctiques. L'acord es pren arran del cas de l'estudiant igualadina que va veure com una empresa de la capital de l'Anoia on feia pràctiques li reclamava que es tregués el vel islàmic (hijab).

Tal com s'havia anunciat arran d'un cas al campus Igualada-UdL, el consell ha aprovat la modificació del conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de Lleida per incloure aspectes d'igualtat i conciliació. El redactat recull que l'empresa es compromet "a respectar la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació per raons d'origen, ètnia, sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, religió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en el desenvolupament de les pràctiques". Així mateix, "la UdL ha de fomentar que les entitats col·laboradores siguin accessibles per les pràctiques d'estudiantat amb discapacitat procurant la disposició dels recursos de suport necessaris".

El nou redactat també incorpora que "l'estudiantat en pràctiques té dret als permisos necessaris per la conciliació del projecte formatiu amb la vida laboral i familiar, així com exercitar els seus drets en cas de trobar-se en una situació de violència de gènere".

Conveni per desenvolupar el Grau en Ciències de l'Esport a la Seu d'Urgell

Quant a docència, s'ha aprovat el conveni marc de col·laboració entre la UdL, la secretaria general de l'Esport de la Generalitat, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) per a desenvolupar el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la capital de l'Alt Urgell.

També ha prosperat la modificació del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per tal d'oferir un nou grup d'ADE al Campus d'Igualada a partir del curs 2020-2021 amb un total de 40 places. Això "permetrà ampliar l'oferta universitària a l'Anoia afavorint el reequilibri territorial i donar resposta a la demanda d'aquestes estudis", segons el vicerector d'Ordenació Acadèmica, Francesc Giné.

​Pla de mobilitat per a Lleida i Igualada

El Consell de govern de la UdL també ha donat llum verda al primer Pla de Mobilitat de la UdL amb l'objectiu d'incrementar la sostenibilitat (reduir l'emissió gasos d'efecte hivernacle i de consum energètic), millorar la seguretat de les persones en els desplaçaments i promoure un estil de vida saludable a tots els seus campus (quatre a Lleida i un a Igualada). El vicerector d'Infraestructures, Narciso Pastor, ha destacat que la iniciativa forma part del full de ruta de l'equip encapçalat pel rector Jaume Puy per "alinear la UdL amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en aquest àmbit durant aquest mandat". D'altra banda, el Consell de govern ha aprovat investir 'honoris causa' el químic lleidatà Damià Barceló.

Impulsat pel vicerectorat d'Infraestructures i elaborat per l'empresa La Llena, el Pla de mobilitat sostenible per als campus de la UdL recull una quarantena de propostes que tenen a veure amb la xarxa de transport públic (millora de freqüències, porta-bicicletes als autobusos), la xarxa viària (sensors i polsadors als semàfors), l'ús de la bicicleta (habilitar aparcaments més segurs), del vehicle privat (introduir el pagament de l'aparcament als campus), així com mesures laborals (foment de la jornada contínua i del teletreball) i de sensibilització que no només impliquen la UdL sinó també altres administracions com ara la Paeria i el Govern.

És per això que una de les primeres accions del pla és la creació d'una Taula de mobilitat integrada per membres de la comunitat universitària, de representants de l'Ajuntament de Lleida, dels departaments de Salut i de Territori i Sostenibilitat, del Consell Comarcal del Segrià i de l'ATM de Lleida, a la qual el Consell de govern també ha donat el vistiplau aquest dimarts.

En l'elaboració del Pla s'han tingut en compte els resultats de l'enquesta de mobilitat que la Comissió de medi ambient de la UdL va realitzar al 2018 i on van participar-hi més de 400 persones (99 estudiants, 301 membres del personal docent i administratiu i 5 altres) i que entre altres posaven de manifest que un 63% dels enquestats estarien disposats a no agafar el vehicle privat si es milloressin les condicions de transport més sostenible (transport públic, bicicletes etc.).

D'altra banda, el Consell de govern també ha aprovat nomenar doctor 'honoris causa' el director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i sots-director de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) de Barcelona, Damià Barceló, a proposta del rector Jaume Puy. Natural de Menàrguens, Barceló és llicenciat en Química i ha centrat la seua recerca en el desenvolupament de mètodes per controlar la contaminació orgànica en aigües d'origen natural i residuals pels denominats "contaminants emergents" (plaguicides polars, detergents, disruptors endocrins i productes farmacèutics).

Damià Barceló és doctor 'honoris causa' per la Universitat de Ioannina (Grècia). També ha estat guardonat amb el Premi Jaume I de Protecció Ambiental (2007); el Premi Internacional Príncep Sultà Bin Abdulaziz de l'Aigua d'Aràbia Saudita (2012) , i el Premi Ambiental Internacional Recipharm (2012), d'una companyia sueca líder en fabricació farmacèutica a Europa. Serà apadrinat pel professor Ramon J. Batalla, del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl.