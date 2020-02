Argençola prepara el peculiar mercat d'intercanvi de llavors

El Trill, Associació cultural del terme d'Argençola, organitza per al diumenge 1 de març una matinal d'intercanvi de llavors. La proposta enguany compleix nou anys. La trobada vol «ser un espai on els amants, aficionats i professionals del món de l'agricultura intercanvien experiències i coneixements, a més de retornar al cicle de cultiu llavors de varietats que tenen el perill de quedar en l'oblit», segons els organitzadors.

Les activitats de diumenge començaran a les 9 del matí amb una caminada popular (Matinals del Trill 2020, Ruta de la Serra de la Portella). També hi haurà una Jornada Tècnica PAT, «Visió d'un món on viure des de la permacultura», que es fa a la sala polivalent de l'Ajuntament d'Argençola.

Durant tot el matí s'habilitarà un espai de trobada on intercanviar llavors i un petit mercat de productes de proximitat. Hi haurà esmorzar i a les 2 del migdia es farà un dinar popular amb la degustació d'una paella de verdures, amb vins i caves dels Viticultors de la Conca d'Òdena. Cada participant es pot endur les llavors que li puguin interessar i ell n'hi deixa de seves per a la resta. També es fa una tasca de caracterització per conèixer les particularitats de cadascuna.