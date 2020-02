Esparreguera recupera una nova línia d'alumnes a la Taquígraf Serra

Esparreguera recupera de cara al proper curs escolar una línia d'educació infantil a l'escola Taquígraf Serra i manté la resta de grups de primària i secundària tal com estava aquest darrer curs. El departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha inclós el nou curs en l'oferta escolar inicial pel curs 2020-2021. Es preveuen nou grups i 225 places de P3. En el cas de l'ESO, segons l'oferta inicial es mantenen els nou grups existents actualment amb una capacitat de 270 places. Durant el mes de març tindran lloc les jornades de portes obertes als diferents centres educatius del municipi i, del 23 de març a l'1 d'abril, s'obrirà el termini per a la presentació de sol·licituds de preinscripció per educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria.

La previsió de preinscripció de P3 pel curs 2020-2021 és de 218 alumnes, 40 més que en el curs actual, que té 178 matriculats. «Actualment tenim vuit grups de P3, però com que el padró de nascuts el 2017 és substancialment més alt que el de l'any anterior -196 nascuts i 218 en el padró continu- el curs vinent recuperarem un línia de P3 al Taquígraf Garriga», segons el regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Esparreguera, Juan Jurado. El curs 2016-2017 Esparreguera va passar de 10 grups de P3 a vuit a causa de la gran davallada demogràfica que va fer disminuir el nombre de matriculats, passant de 247 alumnes a 189. Des de llavors el municipi ha anat fluctuant entre vuit i nou grups segons les dades anuals del padró.

En el cas de l'ESO, el proper curs es mantindran els nou grups actualment existents, quatre al Cairat, quatre a El Castell i un a l'escola cooperativa El Puig. Segons les dades del departament hi ha 260 alumnes que ara fan 6è i la previsió de primer és de 282.