Igualada indica als veïns que l'atenció pel coronavirus se centralitza a canalsalut i al 061

L'Ajuntament d'Igualada ha fet servir els seus canals de comunicació de les xarxes socials per demanar a la població calma davant els 5 casos de coronavirus que s'han detectat a l'hospital d'Igualada, quatre dels quals estan ingressats al mateix centre. L'Ajuntament ha demanat a la població que en cas de presentar símptomes es truqui al telèfon 061 Salut Respon, on els informaran dels passos que han de seguir per rebre atenció mèdica.

De la mateixa manera, també han indicat als veïns que si volen tenir informació sobre el coronavirus acudeixin a la pàgina web canalsalut.cat, on hi ha documentació sobre el SARS-CoV-2.

I al amteix temps també han recordat les recomanacions generals, com ara ventilar els espais tancat durant 15 minuts (despatxos, classes, zones comunes), la neteja i desinfecció de les superfícies dures,netejar el material escolar, neteja de mans i no compartir gots, ni coberts, ni raspall de dents.