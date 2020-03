76 ingressats amb coronavirus a l'Hospital d'Igualada, dos d'ells sanitaris en estat greu

"La situació a l'Hospital d'Igualada és molt dura". Així s'ha expressat un dels doctors del centre, Joan Miquel Carbonell, en una entrevista a Ràdio Igualada aquest dimecres al matí. En total, al centre hi ha 76 ingressats amb coronavirus confirmat i tres d'ells són professionals sanitaris, dos dels quals, segons ha confirmat l'hospital a l'ACN, estan en estat greu i es troben a la UCI amb ajuda respiratòria.

El centre té 300 professionals confinats a casa seva per haver estat en contacte amb casos de coronavirus i 67 d'ells estan malalts. Després de la crida del centre per demanar sanitaris voluntaris, aquesta setmana han entrat a treballar vuit nous professionals, però que no hi poden anar cada dia, ja que treballen a d'altres llocs.