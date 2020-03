Denuncien que l'Estat reté i requisa material sanitari destinat a Catalunya

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la conseller de Salut, la també Igualadina, Alba Vergés, han exigit a l'estat que no paralitzi ni requisi cap adquisició de material sanitari destinat a l'Hospital d'Igualada o als centres de salut de la zona. L'alcalde va explicar ahir que hi havia 4.000 mascaretes retingudes per ordre del govern de l'Estat i que havien d'arribar a Igualada, perquè "les necessitem", va afirmar. "Exigim" al ministeri que aquest material arribi", va afegir.

Castells es queixava amb vehemència, i la consellera Alba Vergés ha afirmat aquest matí de dimecres que "les interferències" són inadmissibles. Responen a preguntes de periodistes ha donat per fer la Guàrdia Civil ha requisat material sanitari destinat a Catalunya i s'ha mostrat indignada per aquesta situació. "Ens consten intervencions de material", ha assegurat.

També ha afegit que té informació d'empreses que "han aturat les comandes que anaven a Catalunya per odres de responsables del ministeri de Sanitat, amb el suposat interès de centralitzar la distribució", segons ha explicat. "No ho entenem, no entenem com es poden produir aquestes situacions quan tenim una situació d'emergència a la Conca d'Òdena".

I el seu malestar i indignació, assegura que l'ha traslladat al minsitra Salvador Illa, perquè posi remei en aquest conflicte sobre l'arribada de material bàsic per atendre la pandèmia de coronavirus.

Castells hi ha demanat "a totes les administracions que siguin responsables i les enviïn immediatament". Castells ha assegurat que l'hospital anoienc ha de ser "una prioritat" i que si les demanen "és perquè es necessiten". L'alcalde, a més, ha recordat que l'hospital és la principal font d'abastiment d'altres equipaments, com les residències municipals, on també necessiten el material