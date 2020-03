27 nous positius al brot d'Igualada han elevat a 560 els casos de coronavirus a la Conca d'Òdena, segons ha informat aquesta nit el Departament de Salut. En les últimes hores, hi ha hagut una nova mort per covid-19 i ja hi ha 62 víctimes mortals en total. De tots els contagiats, 152 són professionals sanitaris. A Catalunya s'han comptabilitzat fins aquest dissabte 4.125 altes hospitalàries i 173 són al brot d'Igualada.