L'Ajuntament d'Igualada demana a Afers Socials resoldre «immediatament" la situació de la Llar del Sant Crist

L'Ajuntament d'Igualada ha demanat al Departament d'Afers Socials una solució "de manera immediata" per a l'asil Llar de Sant Crist d'Igualada, on hi ha 80 residents. La direcció del centre va notificar aquest dilluns que un total de catorze persones del personal que hi treballa està de baixa laboral per la covid-19, en concret dotze professionals i dues religioses. Des del Servei Local d'Ocupació es va activar una crida per incorporar professionals i ja s'han ofert 36 persones per a tasques de neteja, 4 persones per a tasques d'auxiliar de geriatria i 10 per a tasques d'auxiliar d'infermeria. Alhora, el consistori ha activat un pla de desinfecció de l'asil que començarà aquesta tarda i acabarà aquest dimecres.

A més, s'ha fet un lliurament de material per als professionals sanitaris procedents del Col·legi Oficial de Metges i la Diputació de Barcelona amb bates, mascaretes FP2 i quirúrgiques, gorres, peücs, guants i ulleres de protecció.