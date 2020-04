Els residents morts a la residència de Vilanova del Camí augmenten a 35

La xifra d'avis morts a la residència de Vilanova del Camí s'eleva ja a 35, quatre més que aquest dimecres, i hi ha cinc residents molt greus. Així ho ha explicat l'alcaldessa, Noemí Trucharte, que també ha precisat que dels 98 treballadors n'hi ha 21 de confinats amb símptomes de la covid-19. Alguns residents sense símptomes han abandonat el centre i s'han traslladat a casa de familiars per evitar nous contagis. Una empresa externa va fer dilluns tasques de desinfecció i el consistori en farà una segona a la part interior i exterior. Alhora, l'Ajuntament de Vilanova del Camí, que ja va presentar el cas a la fiscalia, ha traslladat la situació a les conselleries de Salut i Afers Socials per valorar una "possible intervenció" del centre.

Trucharte ha agraït l'arribada de testos de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, que els ha permès practicar proves a residents i professionals. Amb tot, insisteix que els falten "recursos humans i equips de protecció" i demanen un "esforç" a la Generalitat.