El govern d'Igualada ha adoptat 30 canvis contra la Covid-19

L'Ajuntament d'Igualada va fer un primer decret pel la crisi del coronavirus el dia 11 de març per al tancament de totes les activitats de l'Ajuntament, tancament d'escoles, equipaments esportius, socials i culturals, transports públics (excepte taxis) i des d'aleshors ha anat adoptant diferents mesures fins el passat cap de setmana: en total, una trentena de decisions per orientar a combatre els efectes de la Covid-19 des de l'àmbit municipal.

Un dels punts ha estat centrar l'Oficina d'Informació com a principal referent per aclarir dubtes i ajudar els ciudans a fer tràmits amb l'administració. En aquests dies, l'Ajuntament, entre d'altres accions, ha fet desinfectar carrers i punts estratègics de la ciutat (hospital, CAP, súpers, mercat i gasolineres) i ha coordinat una campanya especial amb Policia local perquè la gent respecti el confinament.

També s'han gestionat els donatius de material sanitari i la distribució entre les residències de la conca, Policia Local, Espai cívic Centre, CAP i Hospital. En l'àmbit social, també s'ha garantit que 700 famílies poguessin rebre menjar a través del Banc de queviures, i s'han repartit 99 targetes moneder per als nens en situació de vulnerabilitat.

Aquets dies també s'ha obert el refugi de pelegrins per acollir puntualment persones sense llar, s'ha treballat per mantenir el servei de teleassistència (s'ha superat el miler de personse grans connectats a aquesta xarxa assistencial). A l'hora de fer recompte destaca, entre d'altres gestions, la preparació de l'hospital de campanya a les Comes i la finalització de les obres de l'antiga Mútua Igualadina. Segons el govern l0cal, des de l'Ajuntament també s'ha coordinat el reforç i l'ampliació de les instal·lacions funeràries.