El rector d'Igualada qüestiona la gestió de la pandèmia a les residències

Igualada ha viscut la celebració de la festa del Sant Crist més especial de la història, en streaming, sense assistents i des de la Basílica de Santa Maria a porta tancada. La situació d'alarma decretada pel govern central ha portat a reformular aquesta festa igualadina, suprimint-ne la tradicional processó a la tarda, que és un dels actes més seguits cada any. La cita, això, s'ha celebrat el dimarts després de Pasqua, com cada any.

Els igualadins no ho han pogut seguir l'ofici presencialment, però la transmissió a través de "Zoom", "Youtube" i també el Canal Taronja Anoia ha fet possible un seguiment virtual.

Mossèn Xavier Bisbal, prior eclesiàstic del Sant Crist i rector de les parròquies de Santa Maria i la Sagrada Família, acompanyat de mossèn Eduard Flores i mossèn Josep Massana, ha concelebrat l'Ofici des de l'altar major de la Basílica. La missa s'ha ofert per tots els difunts de les darreres setmanes i s'ha esmentat Mossèn Josep Aribau, capellà anoienc que va morir dilluns al 96 anys.

La música ha anat a càrrec d'Isidre Prat, Ita Oliva i Sheila Grados. Aquesta darrera ha cantat el Sonet verdagerià al Sant Crist. Totes les peces músicals s'han interpretat des de casa, perquè a la basílica només hi havia els oficiants i algunes persones per al bon funcionament de la retransmissió.

En les seves paraules, mossèn Xavier Bisbal ha fet una comparació amb la situació d'epidèmia que es va viure a Igualada l'any 1589, just abans del prodigi del Sant Crist. "La nostra societat ha de fer-se una pregunta valenta: hem fet tot el possible per protegir la vida dels nostres avis?. No hem oblidat que tota vida humana té un valor, també la de la gent gran?. No hem caigut en idolatrar el present, la joventut, la bellesa? Com és que la nostra societat no estava preparada per protegir aquells més grans que han obert el camí a les noves generacions, que ens han donat vida i amor amb la seva feina, amb el seu exemple?", s'ha preguntat el rector.

Mossèn Xavier Bisbal també ha tingut paraules de suport cap al sector sanitari en la seva homilia. "Tenim present també als metges, als enfermers i a tot el personal sanitari que està oferint "un testimoni de cura i amor al proïsme fins l'extenuació de les seves forces i, en moltes vegades, fins al sacrifici de la seva salut", ha dit, i ha recordat la difícil situació que s'ha viscut a l'Hospital d'Igualada i a les residències.

La tradició diu que el Sant Crist d'Igualada va suar sang. I el sacerdot ha recordat que "el Sant Crist també sua sang amb els treballadors, que viuen amb incertesa el seu futur". Considera que el treball i els seus valors "està greument en perill". I ha afegit que "hem de reclamar que s'agilitzin les mesures per a protegir la situació laboral. Però també que hi hagi mesures concretes per a estimular i donar suport al teixit comercial, empresarial i laboral de la ciutat i la conca, perquè no oblidem que som una de les "zones zero" del coronavirus al món". També es va llegir les paraules del bisbe de Vic, Romà Casanova, de suport a la població anoienca afectada pel virulent brot de SARS-CoV-2.

Al final de l'Ofici, mentre es cantaven els goigs, s'ha baixat el Sant Crist del manifestador de l'Altar Major i ha estat encensat, convidant a tothom des de casa fer un acte interior de veneració. Els Priors del Sant Crist han fet saber que, quan es pugui, esperen fer un acte públic de culte al Sant Crist d'Igualada. Mentre duri la situació d'epidèmia la imatge continuarà a l'altar major de la Basílica de Santa Maria.