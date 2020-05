Els empresaris de l'Anoia exigeixen mesures especials per a la Conca d'Òdena

L'a Unió Empresarial de l'Anoia ha fet públic un manifest en el que reclama ajuts específics per a les empreses petites i mitjanes de la Conca d'Òdena, afectades pel tancament pràcticament total que van patir durant tres setmanes.

En el document, els empresaris anoiencs, asseguren que le mesures aprovades fins ara tant pel govern de la Generalitat com pel govern de l'Estat són insuficients, i reclamen ajuts directes per a la zona. En aquest sentit, adverteixen que la situació en la que es troben moltes empreses farà que els deutes que tinguin no seran assumibles amb préstecs.

Entre les mesures concretes que demanen hi ha la condonació de les quotes de la Seguretat social d'aquests mesos d'aturada i una major agilitat en l'aprovació dels préstecs ICO. També reclamen mesures d'acompanyament a les empreses en el procés de digitalització i reclamen a la Generalitat que finalitzin l'arribada a la comarca de la xarxa de fibra òptica per millorar les telecomunicacions.

Encara en l'àmbit econòmic, demanen flexibilitat per a les empreses que tenen un ERTO del 100% de la plantilla i que han aturat totalment la seva producció, ja que entenen que la represa no serà automàtica. I en l'àmbit més social, demanen ajuts per fer la guarda de fills per tal que els pares es puguin reincorporar al treball al 100%. També proposen que hi hagi la possibilitat de fer test generalitzats a les plantilles de treballadors.