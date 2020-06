La Universitat de Lleida anuncia un màster en simulació mèdica a Igualada

La Universitat de Lleida inicia a Igualada un màster universitari en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient. Aquest màster oficial, amb 20 places i en modalitat semipresencial, pretén proporcionar a l'alumnat, segons fonts de la mateixa universitat, una formació enfocada a la pràctica assistencial de qualitat, un coneixement metodològic i la capacitat per formular judicis clínics avançats mitjançant la presa de decisions ètiques dins d'equips multidisciplinaris. La vessant pràctica es farà al Centre d'Innovació en Simulació 4DHealth, un hospital simulat que des de fa cinc anys es dedica a la formació de professionals de la salut en un entorn gairebé real.

El màster va encaminat a incrementar la seguretat dels pacients millorant la formació dels professionals de la salut, tal com recull el document "Estratègia de Seguretat del Pacient del Sistema Nacional de Salut 2015-2020" implementat a l'Estat espanyol l'any 2005. Les persones que el cursin "poden esdevenir els líders dels grups interdisciplinaris formats amb aquesta finalitat i, per tant, seran més competitius als mercats laborals, tan nacionals com estatals i internacionals", explica la degana d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, Judith Roca. A més, "aquests professionals de la salut integraran la recerca a la prestació de serveis habituals, fet que els obre les portes a cursar estudis de doctorat i realitzar la seva carrera professional no només centrada en el context assistencial, sinó també en el camp de la recerca i la docència", afegeix Judith Roca.

Per tenir accés directe al màster cal tenir un grau en Infermeria, Fisioteràpia, Medicina o altres titulacions pertanyents a l'àmbit de les ciències de la salut i la vida. La durada és d'un curs acadèmic -d'octubre de 2020 a juny de 2021- i la càrrega lectiva és de 60 crèdits. Tota la informació està disponible al web mastersimulacio.udl.cat.

La seguretat del pacient és una premissa fonamental en la qualitat de la pràctica clínica. L'OMS va iniciar el 2004 l'Aliança Mundial per a la Seguretat del Pacient amb el propòsit de coordinar, difondre i accelerar les millores en aquesta matèria a tot el món.