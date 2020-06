Miguel Juárez: «Els ERTO han afectat especialment el municipi de Montbui»

arxiu particular

Alcalde de Montbui arxiu particular

«Em diuen fa un any que em trobaria amb aquesta situació tan surrealista com a alcalde i no m'ho crec, era impensable», expressa Miguel Juárez, alcalde de Santa Margarida de Montbui, que ha afirmat que ha estat una situació «molt complexa de gestionar».

El batlle ha volgut posar en relleu la gran col·laboració i entesa que hi ha hagut entre els 7 alcaldes de la Conca d'Òdena: «Que set alcaldes de cinc forces diferents hagin anat a l'una en un tema tan complicat diu molt de tots i totes». «De cara a la resta d'administracions, crec que el de la Conca és un exemple que s'ha de tenir molt en compte arreu», apunta, ja que «políticament qüestions com aquestes sempre són molt difícils de portar».

S'ha mostrat molt content de la resposta que va tenir la gent de Montbui durant el doble confinament: «La gent de Montbui són persones molt valentes i de seguida van entendre perfectament què calia fer». Montbui és un dels municipis de l'Anoia amb atur. Això preocupa especialment el seu alcalde. «Els ERTO han afectat especialment el nostre municipi». Amb tot, Juárez deixa clar que l'Ajuntament donarà tots els ajuts possibles.