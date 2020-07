Els globus d'Igualada tanquen la cita en format reduït de l'edició 2020

El segon i darrer vol d'aquesta edició de petit format de l'European Balloon Festival d'Igualada es va fer ahir. Va ser un vol calmat que va permetre als pilots enlairar els globus des d'espais cèntrics i emblemàtics de la ciutat, com la plaça de l'Ajuntament, la plaça de Cal Font, el camp de futbol del barri de Fàtima, l'estació d'autobusos i el Parc Central.

Les bones condicions meteorològiques d'ahir al matí van permetre que tots els globus participants poguessin volar i el vent els va dur a Òdena, on s'havia instal·lat la diana de la prova esportiva. El pilot de l'equip Ultramagic Balloons Jaume Creus és qui s'hi va aproximar més, va tirar el testimoni des de la cistella a només 20 centímetres de la diana. La segona posició va ser per a Aleix Rodríguez, de l'equip Camins de Vent, que el va llançar a 2,30 metres i el tercer lloc va ser per al pilot Òscar Portillo, que va deixar el seu testimoni a 3,5 m de la diana.

El festival internacional de globus aerostàtics European Balloon Festival ha celebrat una edició de transició marcada per les restriccions de la situació de confinament, que l'ha obligat a suspendre els actes més multitudinaris com l'encesa nocturna de globus Night Glow i els vols de tarda per evitar aglomeracions. Tot i així, han assistit al festival trenta globus, una xifra que estava per sobre de l'expectativa de l'organització. La immensa majoria dels globus participants han estat catalans i espa-nyols, tot i que a darrera hora també van poder arribar cinc pilots de Suïssa, Anglaterra i Itàlia. L'organització ha volgut agrair a tots els pilots la seva implicació i el seu esforç; molts dels participants admeten que han volgut «premiar» el festival.