Els horaris de final de les activitats festives a Olesa generen un conflicte

La polèmica generada per un decret d'horaris per a la celebració d'actes ha fet que l'Ajuntament d'Olesa hagi deixat en suspens l'esmentat dictamen aprovat el mes de juny. La polèmica ha sorgit perquè es posava com a hora final de les activitats, de diumenge a divendres, a les 11 de la nit. El mateix alcalde, Miquel Riera, ha indicat que es tracta d'un error i per això provisionalment s'ha suspès l'acord i es treballa per tenir una nova proposta d'horaris. Riera manté que la voluntat del govern local és continuar amb els horaris que ja s'havien establert altres anys.

Riera ha remarcat que «el decret únicament pretenia endreçar i aclarir les limitacions horàries que ja s'han anat aplicant els darrers anys en els actes populars i que «en cap cas hi ha hagut voluntat de retallar horaris».

I fonts municipals expliquen que actualment els horaris màxims permesos es fixen seguint diferents normatives municipals i lleis emeses per la Generalitat. Concretament, i quant a normativa municipal, els horaris màxims permesos es basen en l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions i en l'ordenança reguladora de la instal·lació de vetlladors i/o terrasses annexes als establiments del sector d'hostaleria i/o restauració.

L'alcalde ha assegurat que el que s'ha pretès amb el decret ha estat «recollir allò que ja s'estava aplicant i que servís com a referència tant per al personal tècnic com per a les entitats». És a dir, els horaris inclosos són els que ja es feien servir en les autoritzacions d'activitats realitzades entre setmana o els caps de setmana, i festivitats com Santa Oliva, festa major, la castanyada o cap d'any, entre d'altres. Per error, segons les fonts municipal, el decret va incloure les 23.00 h com a horari màxim d'acabament de les activitats realitzades de diumenge a divendres no vigílies de festius, un horari que ha generat la queixa d'algunes entitats, que han acusat l'equip de govern de voler limitar la seva activitat.

En aquest sentit, l'alcalde ha reiterat que «és evident que aquest horari inclòs al decret és un error i no és cap intent de limitar l'activitat de les entitats, ja que la mateixa regidoria de Cultura ha organitzat activitats per a les nits dels divendres que finalitzen més tard». I Riera ha destacat que «aquest equip de govern sempre ha potenciat i potencia la iniciativa de les entitats, i precisament perquè estem en un moment difícil per a la cultura, hem donat totes les facilitats per avançar ajuts».