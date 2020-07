Esparreguera posa 14 punts de wifi gratuït al municipi

Esparreguera ha posat en servei aquesta setmana 14 punts d'accés wifi gratuït. Aquestes zones d'accés lliure a les xarxes s'han posat en equipaments públics tant del centre de la vila com dels diferents barris del municipi. La velocitat de navegació mínima serà de 30 Mbps durant un màxim de 3 hores seguides.

L'Ajuntament ha explicat que, amb el desplegament d'aquesta xarxa lliure d'accés a Internet, es facilita a la població la cerca d'informació i l'ús social de la xarxa de manera ràpida i còmoda. La compra dels aparells s'ha finançat amb 15.000 euros procedents d'una subvenció de la iniciativa WIFI4EU de la Comissió Europea, i l'Ajuntament ha fet una inversió de 15.446 euros per a la instal·lació i el manteniment dels equips.

Els equips s'han instal·lat a la plaça de l'Ajuntament; la plaça del Centre; la plaça de la Pagesia; el Centre Dual, on el punt d'accés dona cobertura a l'interior però també a la zona exterior, al carrer dels Arbres; la plaça de Santa Eulàlia; la Zona Esportiva, on el punt dona cobertura a les pistes i al camp de futbol; la Piscina d'Estiu; el Pavelló El Castell, on el punt dona cobertura a l'interior de l'equipament; el Parc de la Vila, on el punt d'accés està instal·lat a prop de la zona de pícnic; les Pistes esportives del Barri Font; la plaça de Catalunya a la Plana; la pista poliesportiva de Mas d'en Gall; el Parc de la Masia de Can Rial; i la plaça de la Serralada a Can Comelles.

El servei té un radi de cobertura de 100 metres i la connexió que s'ofereix des de cada punt és d'alta qualitat, amb un mínim de 30 Mbps. S'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta o portàtil, i per connectar-s'hi només cal cercar dins la llista de xarxes wifi disponibles la de WIFI4EU. Un cop trobada, els usuaris seran redirigits a una pàgina segura d'inici de sessió o portal captiu, on no caldrà introduir contrasenya, únicament acceptar els termes i condicions per poder habilitar la connexió. En cada punt hi pot haver fins a 250 persones usuàries connectades simultàniament, excepte a la Piscina d'Estiu on s'han instal·lat dos punts per donar cobertura a fins a 500 persones. Les sessions tenen una durada màxima de 3 hores i, passat aquest temps, es pot iniciar una nova sessió sempre que la capacitat de la xarxa ho permeti.

El cap del servei de Sistemes d'Informació de l'Ajuntament d'Esparreguera, Joan Còrdoba, ha explicat que «hem intentat donar cobertura a tots els barris del municipi col·locant els punts wifi en els llocs de més afluència de cadascun d'ells». Tot i que inicialment es va plantejar la idea de fer un procés participatiu per decidir quins punts es cobrien, finalment el consistori va optar per «fer un esforç econòmic i donar cobertura a tota la vila amb la instal·lació d'un total de 14 punts d'accés», segons Còrdoba.