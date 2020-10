Igualada descobreix avui com fer servir les plantes oblidades a la cuina

Igualada acull aquest dissabte la 5a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Les anomenades «males herbes» són les protagonistes. L'objectiu de la jornada és ensenyar què són i per a què serveixen les plantes silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals, i demostrar que un nou model de producció i consum d'aliments més sostenible és tan possible com imprescindible.

El Col·lectiu Eixarcolant, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha assegurat que la mostra tindrà nombroses mesures de seguretat sanitària. Les capacitats estaran controlades i els espais, degudament delimitats, es desinfectaran entre ús i ús. I la fira tindrà un únic sentit de circulació. A més, com a mesura de seguretat addicional, l'organització ha ideat un sistema d'identificació mitjançant codis de barres, que permetrà conèixer amb quines persones s'ha compartit espai. En els diferents punts d'accés es registrarà qui accedeix al recinte.