Esparreguera farà descomptes en els impostos pel foment del lloguer social i l'ocupació

Esparreguera portarà al ple del mes d'octubre una modificació de les ordenances fiscals per al 2021 que han congelat els preus de totes les taxes i impostos i incorporen diverses bonificacions de l'IBI i l'IAE pel foment de l'ocupació local i el lloguer social, segons han explicat fonts municipals.

El regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, ha explicat que «la voluntat ha estat aplicar els mínims canvis possibles per la situació econòmica i social que vivim com a conseqüència de la covid-19». Les empreses que augmentin l'ocupació entre el 0,3% i el 15%, tindran una bonificació del 15% en els dos impostos, en l'IBI i l'IAE; si l'increment de plantilla se situa entre el 15 i el 35%, amb un mínim d'una nova persona contractada, serà del 25%; i si la taxa d'ocupació és superior al 35% i es contracten com a mínim dos nous treballadors, la bonificació arribarà al 35%. En circumstàncies especials també es podria aprovar una bonificació de fins al 95% de l'IAE.