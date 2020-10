Igualada omple el primer curs dels nous estudis universitaris de direcció d'empresa

El Campus Universitari Igualada-UdL ha inaugurat oficialment aquest migdia el curs acadèmic 2020-2021 estrenant un nou grau, el d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE). El rector de la Universitat de Lleida (UdL), que ha presidit l'acte, ha destacat l'èxit de la posada en marxa d'aquestes estudis, que han cobert totes les places ofertades -40-, malgrat un període de matriculacions complex marcat per la pandèmia. "Una bona notícia -ha afirmat Puy- que reforça la consolidació de la UdL al territori".

La conferència inaugural "La globalització i els mercats. Anem cap a la desglobalització?" ha anat a càrrec de l'expert en màrqueting, Valentí Camps. Aquest professor de postgraus en màrqueting i internacionalització en diverses universitats catalanes, ha posat l'accent durant la seva xerrada en el futur del mercat global, la internacionalització de marques i productes, i l'evolució dels mercats.

El rector de la UdL, Jaume Puy, s'ha referit en el seu discurs a la situació actual provocada per la Covid-19, que no ha permès celebrar la inauguració del curs en les circumstàncies normals. En aquest sentit, Puy ha explicat que "toca prioritzar la salut sense renunciar a la major normalitat possible" i ha reivindicat l'educació com a més necessària que mai per sortir d'aquesta crisis. En la mateixa línia, el president del Consell Social de la UdL, Delfí Robinat, ha animat a l'estudiantat a "treure el màxim partit dels estudis" malgrat la pandèmia. A l'acte, que ha tingut lloc a la Sala d'actes del Campus al Pla de la Massa, també hi ha participat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ha destacat que la UdL esta atraient a l'Anoia estudiants d'altres comarques com ara el Bages i el Penedès.

A partir d'aquest dijous 15 d'octubre i fins divendres 30 inclòs, l'estudiantat de la Universitat de Lleida (UdL), com el de la resta d'universitats catalanes, seguirà telemàticament les classes teòriques que fins ara s'impartien de manera presencial. D'acord amb la decisió presa avui pel Consell Interuniversitari de Catalunya per contenir l'índex de contagis per COVID-19, el Consell de direcció de la UdL ha decidit limitar l'assistència de l'alumnat a les activitats que es duguin a terme en sales d'informàtica i laboratoris, així com a les sessions pràctiques en grups reduïts que requereixen presencialitat, i continuar amb les pràctiques clíniques i de camp i les pràctiques externes, totes elles amb les mesures de protecció establertes.

El Consell de direcció assegura que aquestes noves mesures no responen a la falta de seguretat a les aules i altres espais de la UdL, sinó a la voluntat de reduir al màxim la mobilitat de l'estudiantat universitari per contribuir a contenir els contagis a Catalunya, tal com ha demanat Salut Pública. "Estan intentant limitar la mobilitat perquè facilita els contagis. Ells creuen que, en aquests moments, per la franja d'edat, toca fer aquest tipus d'acció", ha explicat aquest matí el rector de la UdL, Jaume Puy. "Nosaltres no podem controlar la pandèmia, però sí contribuir en la nostra mesura, com ho hauria de fer tota la societat", ha afegit.