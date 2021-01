Una setantena de comerços d'Olesa de Montserrat estan adherits al Servei de recollida porta a porta de cartró comercial impulsat per l'Ajuntament.

Fonts del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat han indicat que l'objectiu d'aquest servei de recollida del cartró comercial porta a porta «és evitar problemes de desbordaments en els contenidors de recollida selectiva». I asseguren, les mateixes fonts, que l'acció « ha permès ampliar la recollida del cartró que generen no només els comerços, sinó també els particulars, ja que el fet que no hi hagi contenidors desbordats millora l'ús que en fa la ciutadania».

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, ha destacat que un dels canvis que s'ha introduït en el servei és que ara es fa la recollida en horari de migdia, i no pas a primera hora del matí, com es feia fins ara, a petició dels mateixos comerços.

Carreira ha recordat que, arran l'èxit del servei, també es fa recollida del vidre comercial com a prova pilot amb una desena d'establiments, i que l'objectiu és ampliar-ho a més comerços.

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat també ofereix un sistema de recollida porta a porta de les restes vegetals als barris de les Planes i Oasis, i està estudiant, segons ha explicat el regidor, poder-ho estendre a altres barris olesans amb proliferació d'habitatges unifamiliars, com és el cas del Collet de Sant Joan. Segons ha destacat Ivan Carreira, els contenidors fixes de poda acaben tenint força incidències.