Castells es proposa tenir el projecte d'auditori d'Igualada per a l'any 2022

Igualada deixarà embastat el projecte de futur auditori de la ciutat l'any 2022. Aquesta és la voluntat de l'alcalde Marc Castells. I creu que la celebració dels actes d'Igualada com a Capital de la Cultura Catalana, justament aquest 2022, donarà l'impuls definitiu per definir com haurà de ser aquests equipament.

Castells considera que la ciutat necessita un auditori, entès, també, com un espai per a fer actes amb capacitat per a un miler de persones. Veu l'actual teatre de l'Ateneu com un equipament «sobre-explotat» per la gran activitat que s'hi du a terme i molt acollidor per a bona part de les obres de teatre que es produeixen a l'escena catalana, però considera que la ciutat necessita un espai de més capacitat.

El 2022, amb el permís de la covid, Igualada serà la Capital de la Cultura. I en el marc d'aquesta celebració és on l'alcalde creu que s'ha de dibuixar un avant-projecte del futur auditori, s'ha de definir la seva ubicació, i s'ha de dir, també, qui tipus d'equipament es vol. Castells garanteix que hi haurà un procés obert de participació per definir el projecte i compta, especialment, amb els representats de les entitats del món de la cultura. «Amb la gent que estima la ciutat i la cultura», ha assegurat.

L'alcalde d'Igualada es manté ferm en la voluntat que Igualada exerceixi durant un any de capital de la cultura catalana, perquè considera que aquests tipus de repte li permeten a la ciutat afrontar millores i canvis. Compara aquesta capitalitat amb la designació d'Igualada Ciutat Europea de l'Esport, que va ser un argument per afrontar diferents inversions durant el 2019 com ara fer un nou pavelló, tenir un nou tartà i construir la recta de l'estadi d'atletisme, fer un nou frontó, renovar la gespa al camp de futbol de les Comes, i construir una nova pista de volei , entre d'altres.

Castells afirma que a Igualada «tothom està d'acord en què la nostra ciutat necessita un gran espai».