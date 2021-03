Santa Margarida de Montbui posa en servei un punt de càrrega de cotxes elèctrics

Santa Margarida de Montbui ha posat en funcionament, a tocar de l'ajuntament, la primera estació de recàrrega semiràpida (fins a 40 KW) per a vehicles elèctrics.

El punt de recàrrega és ubicat a la zona de l'aparcament més proper a l'ajuntament, clarament delimitat, i amb possibilitat de fer càrregues per a dos vehicles de forma simultània, un fet que, segons l'Ajuntament, minimitza els costos d'instal·lació i l'impacte visual.

El projecte ha tingut un cost d'11.500 euros, i ha estat implementat per l'empresa Etecnic Movilidad Eléctrica SRL. L'Ajuntament montbuienc va rebre una subvenció de l'Institut Català d'Energia del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per un import de 6.447,08 euros per finançar parcialment aquest projecte. Aquesta subvenció s'emmarca dintre del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible.