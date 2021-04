S'obre el període d'inscripció del novè concurs d'aparadors de la Mostra Igualada

Igualada ja té obert fins al proper 4 de maig el període d'inscripcions per participar en el 9è concurs d'aparadors de la Mostra, que organitza l'Ajuntament per dinamitzar el comerç de la ciutat, però que l'any passat es va haver de suspendre per la covid.

Per poder-hi participar, cal omplir el formulari que es pot trobar a la web www.comerçigualada.cat, i la condició és que els comerços participants mantinguin els aparadors decorats del 17 al 30 de maig. Aquest any, la temàtica de les decoracions ha d'estar relacionada amb la imatge gràfica de la Mostra Igualada, que es basa en la pareidolia, un fenomen que consisteix en veure cares en objectes quotidians i que és símptoma d'una alta capacitat sensorial.

A més, l'edició d'aquest any presenta novetats en el sistema de votació, perquè podrà votar qualsevol persona que escanegi el codi que trobarà en el mateix aparador amb el mòbil. Mentre el concurs estigui actiu, s'aniran rebent les puntuacions dels ciutadans que participin en aquesta votació popular. Una vegada finalitzat, se'n farà el recompte i es publicaran els establiments guanyadors al portal de Comerç Igualada i a les xarxes socials.