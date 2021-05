Piera veurà ampliada la seva oferta educativa d’estudis postobligatoris de cara al curs 2021-2022. L’INS Guinovarda incorporarà un nou cicle formatiu de grau bàsic especialitzat en Serveis Comercials. Són estudis voluntaris, amb una durada de dos anys acadèmics i que s’adrecen a joves de 15 a 17 anys que no han finalitzat l’ESO. Entre els requisits per accedir-hi, cal haver cursat tercer d’ESO i haver rebut una recomanació de l’equip docent. Amb aquests estudis, l’alumnat podrà obtenir el graduat d’ESO. Per altra banda, el Programa de Formació i Inserció (PFI) Anoia Sud estarà adscrit el curs vinent a l’INS Guinovarda. Una altra novetat és que l’alumnat que aprovi aquests estudis podrà accedir directament a un cicle de grau mitjà sense haver de fer la prova d’accés. Els PFI s’adrecen a joves de 16 a 21 anys que no han obtingut l’ESO.