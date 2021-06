L’Agenda Impuls portarà tretze activitats gratuïtes organitzades per joves a Igualada. Es tracta dels projectes triats per a Cal Badia, finançats amb els pressupostos participatius. Els 15.000 euros van ser repartits entre els 13 projectes que van assistir a l’assemblea tenint en compte els resultats obtinguts a les votacions i les necessitats de cada projecte.

L’Agenda que estructura totes les activitats ha donat el tret de sortida aquesta setmana amb la inauguració de l’exposició Educació menstruART a les Encavallades del Museu de la Pell. Aquesta exposició, impulsada per Agnès @artemeia_, és la culminació d’un concurs realitzat a Instagram per tal de visibilitzar els cossos menstruants a través de l’art. L’exposició recull més de quaranta obres presentades –entre pintura i fotografia– de participants d’arreu d’Espanya. Es podrà visitar fins al dia 18 de juliol.

La segona activitat és una jornada de creació escènica i es durà a terme el dissabte 26 de juny a l’Escorxador. La proposta està impulsada per Biel i Martí Rossell i constarà de tres tallers de diferents disciplines escèniques i un dinar. Els participants crearan activament les escenes per tal de generar material per a l’espectacle Quanta, quanta guerra...