Els serveis municipals de Capellades han treballat les darreres setmanes en la neteja i el desbrossament de diferents indrets. S’ha dut a terme la neteja del Parc de la Font Cuitora on, a banda de treure herbes i branques, s’ha arreglat i pintat el mobiliari, aprofitant els bancs i les taules que hi ha. També la neteja a fons ha arribat al pipi can de la zona, segons han explicat fonts municipals.

La setmana passada es va netejar i desbrossar l’aparcament del carrer de Sant Joan i també el de l’esplana gran del Capelló. De cara a la foguera de Sant Joan, les dues esplanades també es desbrossen a fons, per reduir el risc d’incendi.

I també s’ha dut a terme la neteja del Camí Ral, a la Font de la Reina, s’ha anivellat el ferm i s’ha reconstruït el torrent de la bleda que estava intransitable, a més a més d’arranjar l’espai del costat de la Font de la Reina.

Neteja de la façana del NEAN

L’Ajuntament també ha fet netejaar les pintures que embrutaven l’edifici de dotacions del NEAN Parc Prehistòric, les parets del carrer del Carme i d’altres espais de Capellades. Aquesta intervenció ha anat a càrrec d’una empresa especialitzada.