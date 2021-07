El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa un pla valorat en gairebé 1 MEUR destinat al foment de l'ocupació i a la millora del teixit productiu dels municipis afectats pel tancament perimetral de la Conca d'Òdena -Igualada, Vilanova del Camí, Montbui i Òdena-. La gestió d'aquesta ajuda es fa mitjançant una agrupació dels quatre municipis amb la ciutat d'Igualada com a entitat promotora i representant davant del SOC. Algunes de les mesures previstes són un total de 37 plans d'ocupació d'entre 6 i 9 mesos i també una acció d'acollida i acompanyament a la inserció laboral per una cinquantena de persones dels quatre municipis que estiguin en situació d'atur, millora de feina o risc d'exclusió social. El pla durarà 14 mesos.

Pel que fa a les accions centrades en la millora del teixit productiu, es duran a terme accions destinades al foment de la contractació i d'assessorament. A més, se subvencionaran 14 contractes laborals d'una durada de sis mesos, i també es farà assistència tècnica per executar el projecte 'Transforma't'. Al mateix temps, s'oferirà assistència tècnica per impulsar la digitalització de les empreses instal·lades al Polígon de Les Comes amb la creació d'una app i una web.

El secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha explicat que es tracta "d'una actuació extraordinària per un territori que va viure una situació extraordinària de tancament perimetral que va afectar l'economia de forma directa". Per la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha valorat el treball conjunt dels quatre municipis per gestionar l'ajuda i creu que aquesta inversió ha de permetre aconseguir que els nivells d'atur dels municipis torni al d'abans de la pandèmia.