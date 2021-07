L’Ajuntament de Martorell, a través del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner, ha posat en marxa un cicle formatiu per capacitar 12 joves del municipi com a agents en noves tecnologies. Els joves seleccionats duran a terme una formació de 50 hores de durada.

L’objectiu principal és millorar la seva competència a través de la capacitació digital per posteriorment treballar en la segona fase del projecte «Martorell digital help» com a agents TIC per donar suport digital a la ciutadania i al petit comerç de la vila.

El programa formatiu és a càrrec de la Fundació Pere Tarrés i consta de tres mòduls, en els quals es treballaran les habilitats socials i comunicatives, la capacitació TIC dels alumnes i, per últim, un darrer mòdul de l’aplicació «Apropteu» de foment pel comerç.