L’Arxiu Històric Municipal d’Olesa està treballant en els preparatius d’una exposició per recordar els 50 anys dels aiguats que el 20 de setembre del 1971 van afectar Olesa de Montserrat i diversos municipis de Catalunya, on hi va haver la pèrdua de vides humanes i nombroses destrosses materials. L’exposició es podrà visitar a la Casa de Cultura, i per a la seva posada a punt es demana la col·laboració ciutadana.

L’Arxiu té al seu catàleg més d’un centenar de fotografies dels aiguats, però també vol nodrir la mostra de testimonis. Per aquesta raó fa una crida a totes aquelles persones que van viure les inundacions o que tinguin coneixement dels fets a través del que els hagi pogut explicar algun testimoni. Es fa aquesta crida per recollir testimonis i fotografies d’aquells fets.

Les persones que hi vulguin col·laborar poden enviar un correu a arxiu@olesademontserrat.cat o bé trucar al 93 778 00 50 extensió 3170.