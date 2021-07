A les Comarques Centrals, hi ha molt bones perspectives d'ocupació aquest agost. Des de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, que aplega les cases de turisme rural, ja tenen les reserves al 95% i confien arribar a la plena ocupació com ja va passar fa un any. "L'agost passat va ser un any excepcional i esperem tornar-hi a arribar i omplir els últims forats que queden", afirma el seu president Oriol Baños en declaracions a l'ACN. D'altra banda, la gran majoria de les reserves són clients de Catalunya, sobretot famílies i també grups d'amics, per les restriccions de la pandèmia. Una situació que també els ha obligat a flexibilitzar les reserves per adaptar-se a situacions sobrevingudes.

Des de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, xifren entre un 85% i un 90% les reserves de les cases. Si bé alguns clients ja ho han sol·licitat de fa temps també hi ha qui va més a última hora. El seu president, Ramon Bosch, creu que la situació ha millorat lleugerament respecte l'agost de l'any passat i remarca que també han apostat per programar activitats per posar en valor el territori. Pel que fa a la procedència dels clients, el 90% de mitjana són visitants catalans mentre que el restant són de l'estranger o d'altres punts de l'Estat