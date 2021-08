Igualada ha finalitzat les obres de millora del polígon Les Comes, incloses en el Pla de Modernització de Polígons que impulsa la Diputació de Barcelona. Els treballs, que han tingut un cost de 2,1 milions d’euros han estat finançats per la Diputació, l’Ajuntament, i l’associació d’empresaris AEPIC, han comportat millores en la mobilitat (com ara la pavimentació de la calçada i de les voreres), la creació de noves zones aparcament, la jerarquització de les vies públiques i la construcció d’un carril bici i de vianants. Alhora, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica, s’han instal·lat llumeneres de tecnologia LED en l’enllumenat públic. Les millores beneficiaran les 451 empreses que hi ha al polígon.

Els treballs han tingut un cost total de 2.199.494,44 euros, dels quals la Diputació n’ha aportat 1,6; l’Ajuntament d’Igualada, 489.885; i l’associació d’empresaris AEPIC, 10.000 euros.

Des del 2018 la Diputació de Barcelona ha destinat 30 milions d'euros a modernitzar els polígons en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores a través del Pla de Modernització de Polígons d’Activitat Econòmica. En la primera convocatòria, atorgada durant els mesos de maig i juny de 2018, es van ser subvencionar 22 projectes; i, en la segona, atorgada el mes de març de 2019, 27 projectes més. En paral·lel, l’Ajuntament d’Igualada ha iniciat unes obres per fer el tancament perimetral de la Ciutat Esportiva de Les Comes, a tocar de l’àrea industrial, amb la finalitat de fer que tot aquest complex sigui més segur. La voluntat del govern és «posar fi a alguns actes incívics que s’hi havien produït últimament», segons han explicat fonts de la corporació.

Les obres consisteixen en la construcció d’un pas elevat de vianants a la confluència del carrer Guixeres amb el carrer Carles Riba. Aquesta entrada disposarà d’unes voreres molt més àmplies que l’entorn i tindrà una càmera de seguretat que controlarà els vehicles que accedeixin al recinte.

Amb aquesta elevació que es realitzarà del pas de vianants, que integrarà un carril bici, s’obligarà, també, a reduir la velocitat dels vehicles que circulen per aquest vial. La zona tindrà, també, nova senyalització informativa de les restriccions d’accés i de la ubicació de les diferents pistes de què disposa el complex esportiu.