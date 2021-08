El Consell Comarcal de l’Anoia ha completat els treballs de restauració i recuperació de la façana de la seva seu, situada a la plaça de Sant Miquel d’Igualada, a l’edifici històricament conegut com a Casa Padró, original del 1747. L’últim pas que s’hi ha materialitzat ha estat el de la nova il·luminació, cinc lluminàries LED, adaptades a la normativa d’eficiència energètica, destaquen i remarquen els colors originals i els trets distintius de l’edifici

Des que l’any 1996 es va fer l’adequació per allotjar-hi l’ens comarcal, no s’hi havia tornat a fer cap altra actuació, i la façana presentava mostres de desgast i de deteriorament. Per aquest motiu es va engegar un projecte de restauració, amb el qual s’han recuperat els colors i les textures originals, que ha valorat el patrimoni arquitectònic, ja que en la reforma de fa 25 anys no es va respectar aquesta coloració.

S’ha pogut reparar els desperfectes que havia ocasionat la fuita d’una canal, a la planta baixa s’hi ha fet una neteja i sanejat de superfícies, i a les plantes superiors s’ha sanejat el parament amb tècniques d’estuc tradicional. Altres actuacions que s’hi han dut a terme recentment per a la millora de la seu de l’ens comarcal inclouen la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la substitució de la il·luminació interior per LED, la renovació de les fusteries exteriors, la substitució de l’ascensor i la redistribució d’espais i millora de la ventilació.