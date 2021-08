L’Ajuntament d’Olesa iniciarà a finals d’aquest mes d’agost la instal·lació de nous senyals informatius a camins i corriols del municipi per protegir el medi natural. El departament de Medi Ambient del consistori olesà col·locarà indicadors de dos tipus: per senyalitzar camins sense sortida i per restringir l’accés de vehicles motoritzats.

El primer tipus de senyalització està destinat a indicar alguns dels camins que no tenen sortida pels vehicles, com és el cas del camí de les Arengades, les Escaleres o el camí del Reganer. D’aquesta manera es pretén evitar l’entrada de vehicles que després tenen problemes per donar la volta, i sobretot, per tal d’informar els vehicles d’emergències.

El segon tipus de senyalització informarà de la prohibició de circular amb motocicleta pels corriols, tal com estableix la Llei 9/1995 de 27 de juliol de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. Aquests cartells informatius s’instal·laran en aquells corriols on s’ha detectat aquesta problemàtica, com els de la Creu de Saba i Puigventós.

Els darrers anys hi ha hagut un fort increment de la circulació de vehicles motoritzats en espais naturals. La potència i la maniobrabilitat dels vehicles a indrets on habiten espècies animals i comunitats vegetals d’interès natural constitueix una amenaça que pot posar en perill el manteniment de l’equilibri ecològic i la conservació d’aquests sistemes. Per aquest motiu es restringeix la circulació motoritzada en aquests espais d’interès naturals i regula l’accés, tant pel que fa a la circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives.

Aquesta és una actuació més dins del conjunt de treballs que es venen fent des de l’Ajuntament per a la conservació i millora del medi natural del terme municipal. Dins del Projecte de Recuperació de Fons i Camins que impulsa el Departament de Medi Ambient, amb la col·laboració de les entitats mediambientals del municipi, s’han dut a terme vàries actuacions des que es va iniciar aquest projecte l’any 2015. Des d’aleshores s’han fet treballs de senyalització i manteniment de camins i corriols; instal·lació de cartells de divulgació del patrimoni natural i cultural al llarg dels 10 quilòmetres del riu Llobregat al seu pas pel municipi (GRT-270); o accions de recuperació d’un antic forn de calç al bosc de la Roureda, entre d’altres.