L’Ajuntament d’Esparreguera ha impulsat la creació d’una xarxa de formació per a adults al municipi presentant una oferta conjunta de les propostes educatives reglades i de les no reglades que ha estat especialment pensada per aquelles persones que no han continuat ampliant els seus estudis després de l’etapa d’educació obligatòria que finalitza als 16 anys.

La iniciativa compta amb la implicació de l’Escola d’Adults d’Esparreguera, la Biblioteca Municipal l’Ateneu, l’Oficina Local de Català i diferents serveis municipals com el d’Educació, Acollida, Convivència, i Treball i Formació. La xarxa de formació per a adults ha començat a funcionar amb un calendari inicial de 3 trobades anuals i la coordinació permanent entre les diferents parts que la integren. Entre les seves prioritats en destaca el fet de facilitar l’accés a les persones adultes a qualsevol iniciativa en l’àmbit formatiu independentment de la seva tipologia i del centre on tinguin lloc, i, al mateix temps, establir aliances i col·laboracions per oferir uns itineraris i una experiència formativa adaptats a les necessitats de la ciutadania, segons han explicat fonts municipals.

L’impuls d’aquesta xarxa de formació per a adults a Esparreguera que es va presentar a la primavera i que s’hauria de consolidar amb l’inici del nou curs ha començat a obtenir els primers resultats. Algunes iniciatives han començat a compartir espais i, per exemple, algun dels cursos en l’oferta de l’Escola d’Adults passaran a impartir-se a la Biblioteca Municipal l’Ateneu; s’ha començat a fer intercanvi d’informació entre els diferents centres i serveis municipals per a oferir propostes de formació adequades a la situació i necessitats de la ciutadania, com ara, a la població nouvinguda, derivar-la als cursos de l’Oficina de Català o al Servei de Convivència en funció dels coneixements previs de l’idioma; i s’han començat a coordinar accions per vincular les activitats formatives dutes a terme per la ciutadania a qualsevol dels centres i serveis disponibles amb nous serveis i avantatges dels quals se’n poden beneficiar. Un exemple d’això últim és l’obtenció del Certificat de Primera Acollida, que les persones nouvingudes poden obtenir gràcies a la formació de Català, que poden cursar al Servei de Convivència, l’Escola d’Adults o l’Oficina de Català d’Esparreguera.