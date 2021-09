Una cinquantena de voluntaris han netejat aquest dissabte el sotabosc de la zona de Plans de Ferran a l'Argençola (Anoia). La plataforma Revifem Queralt ha impulsat l'acció dos mesos després de l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia, el qual va cremar 1.657 hectàrees de massa forestal de sis municipis d'aquestes dues comarques. El foc, que es va iniciar al juliol a Santa Coloma de Queralt, ha esdevingut el més gran d'aquest any a Catalunya. El portaveu de l'entitat, Francesc Pau, ha demanat que hi hagi un canvi de legislació que permeti netejar i gestionar els boscos amb més facilitat. "Hi hauria d'haver un macropla perquè els voluntaris com nosaltres sapiguéssim que podem accedir al bosc a fer aquestes feines", ha dit.