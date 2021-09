L’espai de debat TEDxIgualada 2021 es farà a la capital de l’Anoia el proper 23 d’octubre. «A través d’aquest esdeveniment es vol posar llum a idees potents i actuacions excepcionals per influir positivament en el nostre entorn; promoure l’aprenentatge, la inspiració i el debat al voltant de temes rellevants, propers i d’actualitat», destaquen els seus impulsors.

Sota el títol «Versions», el TEDxIgualada 2021 presenta un programa format per 8 ponents que exposaran, com a fil conductor, «com evolucionem a partir de les experiències que vivim, interpretem i compartim», segons els organitzadors, que han afegit que «aquesta edició acollirà ponents amb idees innovadores que ens faran reflexionar. Són ponents que inspiren i sorprenen en el context de TEDx per viure una experiència memorable».

«Versions» estarà formada per una varietat àmplia de ponències a través de diversos experts en les seves respectives temàtiques: «El veritable impacte del disseny en les nostres vides», a càrrec d’Albert Albarda, arquitecte i emprenedor; «Tu autenticidad te puede llevar a ser tu mejor versión», amb Paula Folch, psicològa, coach teleològica i divulgadora; «Gamificació al servei de l’experiènciamemorable», amb Òscar Garcia Pañella, gamificador; i «Intel·ligència artificial: ajuda o control?», amb Karina Gibert, científica de dades.