Des de divendres a la tarda fins ahir diumenge, el Passeig Verdaguer d’Igualada es va convertir en l’eix central de la fira multisectorial FirAnoia, una mostra que, per segon any consecutiu, s’ha celebrat mantenint protocols sociosanitaris. La fira, amb el lema «Reactivem l’Anoia», ha disposat de més de 16.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure, amb 240 expositors que durant tot el cap de setmana han donat a conèixer els seus serveis a milers de visitants.

Si bé divendres no es va poder celebrar la inauguració oficial de FirAnoia amb la presència de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, ja que es va cancel·lar arran de la detenció de Carles Puigdemont; les autoritats locals sí que van fer un recorregut pels diferents estands al llarg del cap de setmana.

L’organització pretenia que aquesta fos l’edició de tornada a la normalitat, tot i que s’han hagut de mantenir i aplicar protocols i mesures sociosanitàries: limitació de l’accés només en punts concrets del recorregut, tancament al migdia per fer tasques de neteja i desinfecció, tal com ja es va fer en l’edició passada de FirAnoia, el setembre del 2020, que es va convertir en una de les primeres fires que es va celebrar a Catalunya després de l’inici de la pandèmia. Altres mesures de seguretat eren el control d’aforament, mantenir les distàncies de seguretat i l’obligatorietat de portar mascareta dins el recinte d’exposició.

Els organitzadors de la fira asseguren que «dissabte a la tarda va ser el moment de més afluència», però apunten que tot i això no hi ha hagut aglomeracions. Alguns visitants també remarquen que el tema de control d’aforament «ha estat un punt fort, fins i tot es passeja més tranquil·lament per les parades».

El president de FirAnoia, Magí Senserrich, valora molt positivament la resposta tant d’expositors com de visitants. «Estem contents de tornar gairebé a la normalitat i d’haver incrementat el nombre d’expositors de l’edició passada», comenta.

Els expositors també estan satisfets: «Tot i els protocols i les mesures sociosanitàries, estem contents perquè ara més que mai és quan necessitem més promoció les empreses de la comarca».

La plaça de Cal Font va ser l’espai dedicat a l’automoció, on durant aquest cap de setmana s’han donat a conèixer marques i models dels concessionaris de la ciutat i la comarca. A més, s’han fet sortejos de fins a 6.000 euros per a compradors.

També, dissabte i diumenge es va celebrar la Fira d’Artesania, al Passeig Verdaguer, i diumenge el Mercat d’Antiguitats al parc de l’Estació Vella i a la plaça de Cal Font, ja que ha coincidit amb l’últim diumenge de mes, quan se sol celebrar.

Aquest any, a diferència del passat, també s’ha recuperat la Fira d’Entitats, l’ofrena dels Hereus i les Pubilles, i un gran ventall d’actes adreçats especialment al públic familiar a l’Espai d’Activitats ServiSimó, organitzats per diverses entitats de l’Anoia, com ara el torneig d’escacs que es va celebrar ahir al migdia.