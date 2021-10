Poble Actiu afirma que el govern de Marc Castells «no ha fet res en deu anys per garantir una mobilitat segura i sostenible a Igualada», i considera que el problema principal de la ciutat és que no hi ha una xarxa de carrils bici per on sí que podrien passar els patinets. Amb més carrils bici hi hauria menys ocupació dels espais per a vianants, segons aquest grup, a l’oposició a l’Ajuntament d’Igualada.

Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha reclamat planificar una ciutat pensada per a vianants i bicicletes, i que governar és més que «vendre fum» amb campanyes de propaganda sobre els patinets. En aquest sentit, ha destacat que Castells «gasta més diners en campanyes de propaganda que en accions concretes per millorar la mobilitat», i ha recordat que una de les seves propostes per als pressupostos del 2022 era crear quatre grans eixos de carrils bici, però que Castells la va descartar perquè «per a això no hi ha diners».

Els regidors de Poble Actiu han recordat que a Igualada «tenim un problema amb la seguretat viària i que ho demostra el nombre d’accidents que hi ha hagut els darrers anys». Respecte al Passeig Verdaguer, consideren que el govern Castells ha dut a terme «actuacions mínimes, com la col·locació de plaques de cautxú o de radars per alertar de la velocitat de forma temporal, però que no s’aborda el problema de fons del Passeig, que és l’excés de trànsit».