Centenars de persones han sortit aquest dimecres als carrers d'Igualada per rebutjar la violació que va patir una noia de 16 anys la matinada del dia 1 de novembre al municipi. La concentració de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada i les de la resta de municipis han estat convocades per moviments feministes.

La capital de l'Anoia ha acollit dues concentracions a les 20 h: una a les Comes, convocada pel CF Igualada, i l'altra a la plaça de l'Ajuntament. A la plaça on se situa el consistori, entorn les 20.15 h, ha tingut lloc la lectura d'un manifest que condemnava per part de l'escriptora Maribel Nogué en representació de l'entitat La Traca.

Els membres del consistori no s'han pronunciat públicament en aquest acte i han deixat el protagonisme a les entitats convocants. Moments abans, però, han fet públic un comunicat conjunt de tots els grups en el que rebutjaven l'agressió a la menor i la violència masclista.

Per part dels polítics, hi ha una extrema prudència a l'hora de fer pronunciaments sobre els fets, esperant que arribi la detenció dels suposats autors dels fets. En aquest sentit, fonts properes al cas indiquen que els Mossos d'Esquadra estan tancant el cercle per detenir els agressors.

Per la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells (Junts per Igualada), ha publicat un Tweet criticant l'agressió a la menor.

Condemno de la manera més enèrgica possible aquest brutal atac masclista. Estem en permanent contacte amb @interiorcat @joanignasielena i esperem que els @mossos detinguin ben aviat els autors d'aquest horrible crim. Ara més que mai hem d'estar units contra la violència masclista pic.twitter.com/oPiLPUQioM — Marc Castells 🎗 (@marccastells) 3 de noviembre de 2021

El batlle d'Igualada ha assegurat que el consistori està "en permanent contacte amb el departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya" i ha demanat "la detenció dels autors d'aquest horrible crim".

Una sentida protesta a Masquefa

A Masquefa, on la noia estudia a l'institut, més de 250 persones s'han concentrat aquest dimecres davant l'Ajuntament per condemnar l'agressió sexual. Amb un minut de silenci, veïns i amics de la víctima han mostrat el seu rebuig a uns fets que han deixat el municipi colpit, segons ha destacat l'alcalde, Xavier Boquete.

A banda, aquest dimecres s'han convocat protestes per rebutjar els fets a bona part de la comarca. A Masquefa, s'ha fet una segona manifestació a les 19.30 h. A Piera i a Vilanova del Camí, a les 19 h, i a les 20 h, a Santa Margarida de Montbui.

L'agressió

La presumpta agressió sexual va tenir lloc la matinada de dilluns al polígon industrial de Les Comes. La víctima és una noia de 16 anys que en aquell moment sortia de la discoteca Epic d'Igualada i es dirigia a l'estació de tren, possiblement acompanyada. La jove va ser traslladada inicialment a l'Hospital d'Igualada i després a Sant Joan de Déu de Barcelona amb greus lesions derivades de l'agressió.

La Generalitat diu que no són "fets aïllats"

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha assistit a la protesta de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada en nom de la Generalitat on ha criticat "la brutal agressió a la menor".

Verge, en la línia del comunicat que la conselleria ha fet públic instants abans de la protesta, ha recordat que aquest tipus d'agressions no són fets aïllats, sinó que "són quotidianes" i ha demanat als homes "que es responsabilitzin del combat contra les violències".