«Volem i necessitem més sòl industrial». La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) respecta el resultat de la consulta de Jorba sobre el futur urbanístic i industrial de la població, però insisteix als municipis i als veïns de tota la Conca d’Òdena que cal que al voltant d’Igualada es creï sòl. La votació de fa 10 dies a Jorba va deixar clar que els veïns, de manera molt majoritària, rebutjaven que el seu pla general inclogués un nou polígon industrial. La negativa de Jorba se sumava a dues anteriors, una a Òdena i una altra a Vilanova del Camí.

Els empresaris consideren en un comunicat que l’elevat atur i la manca de sòl per absorbir una hipotètica arribada de noves empreses fa necessari els replantejament conjunt que proposen. «La taxa d’atur de l’Anoia és actualment 3 punts per sobre de la mitjana de Catalunya; i cal que administració (govern, ajuntaments i mancomunitat), sindicats, agents socioeconòmics i la patronal, treballem en la mateixa direcció per no deixar perdre més oportunitats al territori, sempre prenent decisions pel benestar del conjunt de la societat», afirmen.

La UEA defensa que «la necessitat d’ampliar la capacitat de sòl industrial, una oportunitat totalment compatible amb el treball digne i la cohesió social del territori; un model de territori equilibrat, un creixement industrial ordenat i no a qualsevol preu». I afirmen que creuen en un model de creixement «eficient i sostenible», per a les noves empreses i les pròpies del territori que vulguin créixer.

Els empresaris asseguren que no volen un model com del dels anys 70 i que no estan disposats a fer polígons que quedin vuits, sinó que proposen créixer a mesura que hi hagi demanda. «No volem que es construeixi un polígon buit. Perquè no pensem en què tot s’hi val, que hi pot haver sòl industrial a qualsevol preu i de qualsevol manera». Però veu compatible terrenys agraris i industrials a l’Anoia. La seva és una determinació per una proposta industrial amb respecte al medi ambient.