L’Ajuntament de Sant Martí de Tous s’oposa frontalment a la construcció d’una línia de molt alta tensió (MAT) que creua el municipi . El consistori de Tous, com també han fet els d’Esparreguera, Olesa i alres poblacions de l’Anoia i el Baix Llobregat ha reaccionat a la publicació al BOE de l’avantprojecte de la línia que ha presentat Forestalia.

 La MAT travessa tota la comarca de l’Anoia i passa molt a prop dels nuclis habitats de diversos municipis, a més de Tous. L’Ajuntament de Sant Martí de Tous ha reaccionat de manera «unànime i contundent» contra el projecte de construcció d’una MAT. Tots els grups municipals (ERC, CUP i JuntsxTous), han acordat «plantar cara al projecte, del qual no en tenien cap coneixement, i impedir que tiri endavant per tots els mitjans possibles ja sigui a nivell institucional, jurídic, o mitjançant mobilitzacions ciutadanes», segons han explicat fonts del consistori. A més de presentar-hi al·legacions com a consistori, també compten amb el suport polític i jurídic de la Generalitat de Catalunya i d’algunes de les Diputacions per on passa la línia, i també esperen poder disposar del suport de la resta de municipis que estan afectats i del Consell Comarcal de l’Anoia.

Es tracta d’una línia de 400KV de tensió i de construcció privada, amb origen a la Franja de Ponent (Baix Cinca) i fins a Pierola. Passa molt a prop de nuclis habitats i parteix municipis com Bellprat, Sant Martí de Tous, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, Piera, Masquefa i Els Hostalets de Pierola.

L’empresa que impulsa la MAT no ha presentat cap petició a l’Ajuntament, però sí que ha demanat una reunió. En la petició, segons les mateixes fonts, no s’especificava el motiu de la trobada.