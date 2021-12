La sala polivalent de l’Igualada Fashion Lab, el nou equipament per la formació i la innovació en el tèxtil situat a l’antic edifici de la Vives Vidal, ha acollit el lliurament dels Premis d’Excel·lència adreçats a estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i de Grau Universitari. La comunicadora igualadina, Mireia Guilella, ha presentat l’entrega de premis. En total han estat 41 reconeixements als estudiants de la ciutat que hagin obtingut les millors qualificacions a la fase general de les Proves d’Accés a la Universitat (Selectivitat) o que hagin finalitzat els estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny o de Grau Universitari amb notes més destacades.

S’atorguen un màxim de deu premis per cadascuna de les quatre categories i, per optar-hi, s’ha d’acreditar una qualificació mínima de 8,5 punts a la fase general de prova de Selectivitat, o una nota mitjana mínima de 8 punts en la finalització dels estudis de cicles formatius de Grau Mitjà, de Grau Superior o de Grau Universitari.

La dotació dels premis és de 1.000 euros per estudiant guardonat, excepte casos d’empat en la darrera posició. En aquest supòsit, es reparteixen els 1.000 euros entre totes les persones amb igual qualificació. La tinenta d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner ha remarcat que “els Premis pretenen valorar l’esforç dels i les estudiants de la ciutat i reconèixer la seva bona trajectòria formativa i el seu talent i constància que els han permès assolir un resultats acadèmics destacats”. Carner ha explicat també que un bon exemple d’aquesta aposta per la formació i el talent és el projecte de l’Igualada Fashion Lab “que neix com una clara aposta de l’Ajuntament per la formació i la innovació en el tèxtil a Igualada i al conjunt de la comarca”.

L’Ajuntament d’Igualada atorga els premis Excel·lència des de l’any 2017.