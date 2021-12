L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat tindrà un pressupost per al 2022 de 23.574.781 euros, dels quals 1.469.000 es destinaran a inversions. El govern municipal, integrat per Bloc Olesà i Junts per Olesa, destaca que és un pressupost «basat en una gestió eficient i eficaç, que controla la despesa pública». En paraules de la regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, l’objectiu del pressupost és que «l’Ajuntament sigui una administració ben gestionada i solvent, que es regeix per l’equilibri pressupostari i que millora els serveis municipals i l’atenció a les necessitats de la ciutadania, especialment dels més vulnerables, per seguir transformant la nostra vila en l’espai de qualitat i benestar que totes i tots volem». El pressupost s’ha aprovat en el ple de la setmana passada amb el vot favorable de l’equip de govern del Bloc Olesà i Junts per Olesa, així com d’ERC; l’abstenció de PSC i la CUP i el vot contrari de Ciutadans.

El pressupost s’ha incrementat el 3,25% respecte de l’anterior, prop de 750.000 euros. L’actualització de les ordenances fiscals per al 2022 i la previsió d’augment de l’11% de la participació en els ingressos de l’Estat permeten afrontar l’increment, segons va explicar Lourdes Vallès. Pel que fa a la despesa, la partida més important, amb 10,2 milions d’euros, és la destinada a despesa corrent en béns i serveis (capítol 2), que inclou despeses en subministraments, serveis o contractes. La segona és la de personal (capítol 1), d’una mica més de 9 milions d’euros, i que inclou la pujada salarial del 2% prevista en els propers Pressupostos Generals de l’Estat. Quant a les inversions, la partida s’ha incrementat el 6,91% i és d’1.469.000 euros, que es finançaran mitjançant un crèdit. El govern preveu amortitzar, durant el 2022, 1,4 milions d’euros. Hi ha un increment de transferències corrents (capítol 4), perquè s’ha dotat amb més diners les subvencions a entitats i es millorarà el servei de bus urbà. Una de les regidories amb més inversió és la de Serveis Socials. El responsable de l’àrea, el regidor Jordi Martínez, ha explicat que gairebé el 50% d’aquesta dotació està destinada al Servei d’Assistència Domiciliària (SAD), «que és la cinquena partida més elevada del pressupost». La resta es destina a serveis com el Centre Obert, el de teleassistència, el Cabalbaix, el de teràpia familiar, el Taller Ocupacional de Can Comellas, subvencions a entitats del Tercer Sector i ajuts socials directes (amb 250.000 euros de dotació). Esports destinarà 261.000 euros a equipar amb nova maquinària i aparells el futur gimnàs i sala d’activitats que hi haurà a l’edifici de la piscina coberta un cop s’enllesteixin les obres que s’estan executant actualment, segons va explicar el regidor d’Esports, Domènec Paloma. Entre les inversions més importants per a Olesa hi ha 538.000 euros destinats a la millora de l’accés sud d’Olesa per la C-55. També es destinen diners a la millora de l’espai de lleure de l’Areny del Molí; la millora de l’espai de l’antiga escola Sant Bernat (enderroc de l’antic mòdul d’infantil i millora de l’entorn); l’inici del projecte de zona verda a l’Eixample (a la cantonada entre els carrers d’Alfons Sala i de Metge Carreras); i la creació d’itineraris d’ombra amb nou arbrat «per adaptar la ciutat al canvi climàtic», segons ha explicat l’alcalde, Miquel Riera. Quant al manteniment de la ciutat, també destaquen 436.000 euros per adaptar passos de vianants, millores en parc i jocs infantils i en l’enllumenat de Les Planes. Altres inversions destacades són la reposició de la gespa del camp de futbol (183.500 euros) i el projecte Voltem Olesa (109.500 euros).