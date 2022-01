Igualada inicia els actes de celebració dels 200 anys de la Festa dels Tres Tombs avui. Aquest vespre es farà la presentació de l’agenda de commemoració i el punt àlgid de la festa tindrà lloc el 23 de gener amb la tradicional benedicció. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat la presidenta de l’Antic Gremi de Traginers, Montserrat Argelich i el visepresident de l’entitat, Gerard Paradell, ha presentat aquest dimecres els principals actes. Castells ha posat en valor la celebració d’aquest bicentenari d’una festa que “ha pogut mantenir-se arrelada a la ciutat gràcies a la feina de moltes persones que durant tot aquest temps han seguit celebrant-la, fins i tot de forma amagada durant la guerra”.

La presidenta de l’entitat, ha explicat que des del gremi “s’ha treballat amb intensitat, un any més, per garantir la continuïtat de la celebració, estretament lligada a la ciutat” Una celebració que aquest any serà lluïda però respectant les mesures sanitàries per la pandèmia.

Aquest dijous a les 20h es presentaran oficialment els actes dels 200 anys de les festes gremials. Serà al Teatre Municipal l’Ateneu; on també es presentarà el 25è aniversari de la Federació Catalana dels Tres Tombs. En l’acte es proclamarà la ciutat d’Igualada com a Capital dels Tres Tombs de Catalunya i els banderers d’enguany: l’Ajuntament d’Igualada, com a portador de la bandera petita en representació de la ciutat; i la Generalitat de Catalunya, com a portadora de la bandera gran en representació del poble de Catalunya. Com de costum, es durà a terme una conferència, aquest cop a càrrec de Marta Vives Sabaté, directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Per tal de poder assistir a l’acte i controlar l’aforament serà necessari reservar l’entrada prèviament al web tiquetsigualada.cat.

Dissabte 15 de gener a les 7 del vespre s’inaugurarà l’exposició “Bicentenari” a la sala Municipal d’Exposicions. L’exposició fa un tomb per la història de l’entitat, des dels seus orígens a l’actualitat, amb fotografies, elements i documents rellevants i suport audiovisual. Es podrà visitar fins al 30 de gener. Dilluns 17 de gener, dia de Sant Antoni, a 2/4 d’11 del matí s’onejaran les banderes gremials des del balcó de l’Ajuntament d’Igualada, i seguidament acompanyats dels trabucaires “Els Voladors” i la Banda de Música d’Igualada, la comitiva es dirigirà a la basílica de Santa Maria per celebrar el solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat presidit pel Bisbe de Vic, Romà Casanova, i concelebrat pels rectors de la ciutat i superiors de les comunitats religioses. Hi haurà la típica benedicció de panets. Hi participarà amb els seus cants un cor mixt format per membres del Cor Exaudio i per membres del Cor d’Homes, sota la direcció de Carles Prat i acompanyats per l’organista Pol Requesens. Al finalitzar es cantaran els goigs de Sant Antoni.

En acabar l’ofici, es retornaran les banderes al balcó de l’Ajuntament, en què el Ball de Bastons d’Igualada farà ofrena amb els seus balls. En el cas que les mesures del PROCICAT ho determinessin, l’organització es reserva el dret de requerir reserva prèvia per poder assistir a l’acte. A 2/4 de 7 del vespre es realitzarà la presentació de la restauració de la bandera gran original del 1856, que restarà exposada en una vitrina al vestíbul de l’Ajuntament junt amb la bandera petita original. A les 7 de la tarda, s’inaugurarà l’exposició “Els programes i cartells dels Tres Tombs d’Igualada” a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, i seguidament es farà la presentació del llibre “Dos-cents” d’Oriol Solà i Prat. El llibre proposa una repassada a fons als fets més rellevants que ha viscut l’entitat durant els darrers vint-i-cinc anys.

Diumenge 23 de gener es duran a terme els tradicionals Tres Tombs. De bon matí la festa s’iniciarà amb un esmorzar pels participants a l'esplanada del torrent de Can Masarnau, seguint les indicacions del PROCICAT vigents en aquell moment. A les 12 del migdia, s’iniciaran els Tres Tombs. Obrirà la comitiva “La Farola”, la secció d’hípica dels Mossos d’Esquadra i la carrossa de Sant Antoni Abat seguida de les banderes gremials. En el darrer tomb, i des de l’empostissat situat a la Rambla de Sant Isidre, es beneiran totes les cavalleries i animals domèstics presents, a càrrec de Mossèn Pere Roig.

El vicepresident de l’entitat, Gerard Paradell, ha explicat que aquest any es comptarà amb diversos carros nous i diferents com un Carro de bombers del Cos de Bombers de Barcelona, que actualment esta en un museu. També un carro d’anís i un carro per transportar vedells de Vilanova i la Geltrú. Aquest any també s’ha restaurat la bandera gran que s’exposarà al costat de la bandera petita a l’entrada de l’Ajuntament d’Igualada.